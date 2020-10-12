【中美科技戰】應對美國封殺　任正非點出華為兩大求生路線…

華為創辦人任正非在最新的談話表示，面對美國，華為要做好兩件事，其一是要「自強」，其二是要「開放」，逐步由專家來當家，「不是誰的官大誰就做決定」。

美國政府對華為的封殺令9月中生效，任正非對員工發表最新談話，近日於華為員工交流網站「心聲社區」刊出。任談到華為的人才管理問題，以及對激勵機制的看法。他指出，華為要學習尊重專家，未來要逐步由專家來當家，要給予外來專家、新進博士及天才少年適當的輔導、合理的評價和耐心等待，他們是明天的希望。

談到華為應對美國的情況，他強調，最終還是自身要做好，第一要自強，第二要開放，自強了就敢開放。專家埋頭幹，就是自耕農；世界是開放的，國內專家要加強自己洋化，多上網、多讀文獻，更努力學習西方先進的思想，要做蓄電池不停充電，然後也要做燈塔，燃燒自己照亮別人，敢於參加會戰，以提高綜合能力，不能固執己見，因為會戰會有多學科的專家一起，去向別人吸收營養，理解別人的架構等各種東西，在一起形成綜合平台。

他承認，華為在大的優勢上超越美國是困難的，美國的技術很強，但是公司綜合起來就有實力了。端、管、雲、芯--世界只有華為一個公司，綜合平台就是公司的優勢，華為完全可以在這個綜合優勢上做到世界第一。

他又認為，要改變對知識分子的評價制度和長遠看法，要向美國、俄羅斯等國學習尊重專家，否則就無法正確地發揮出科學家、專家、人才的價值。未來應該逐步由專家來當家，對外招專家要尊重，並推動專家垂直循環起來，避免論資排輩、整齊劃一的晉升控制模式造成優秀人才流失。此外，專家隊伍的變革先不要到市場推廣，先在ICT研發試驗，找個產品線先摸索，摸出經驗再說。試點的規模不要大，聲音不要太響，摸著石頭過河，每走一段，再討論一次，不斷前進。

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