【期權攻略】陳偉明：美國總統大選前　策略宜保守

美國總統特朗普前周五(2日)確診患上新冠肺炎，沒想到以他74歲的高齡，只留院3日在上周一(12日)便宣布出院。而他出院後於上周二晚(6日)突然下令終止新一輪刺激經濟方案磋商，美股隨即於當晚跌近400點，但港股於上周三(7日)卻奇迹地不跌反升逾200點，成功收復24,000點關口，其中最主要原因是因為美元再轉弱勢，而人民幣亦持續轉強。

另一方面，特朗普於上周五(9日)立場又突然間180度轉變，聲稱希望見到一個規模更大的新經濟刺激方案，但始終美國共和、民主兩黨就疫情紓困措施方面分歧太大，很大機會在11月3日美國總統大選前仍未能達成共識，加上港股上周五(9日)高位24,343點有明顯阻力，仍然保持期指在24,100點之上，上升空間有限的觀點。

在傳統10月股災月，港股在月初長假後反覆上揚，因為筆者策略轉趨保守，錯過了這段接近900點的升幅。不過筆者始終認為投資應該建基於在有把握的市況上，而美國11月3日總統大選前變數甚多，策略宜保守。

上周建議期指升至24,100點以上，可考慮分注Short Call 11月25,600恒指期權，因為港股明顯在24,100點以上升勢轉慢，而且引伸波幅明顯收縮，Short Call 持倉雖然賺的不算多，但仍然能夠保持盈利。技術上，如果期指陽燭收市升穿上周五高位24,372，有機會進一步向上挾淡倉，到時可考慮Long Call 10月價外800點恒指期權對沖Short Call風險。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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