【瑞通推介】阿里引伸波幅再回　好倉早段食胡

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者對美國白宮與國會就刺激方案達成協議仍感樂觀，道指上周五(9日)收報28,586點，升161點或0.5%，全周累升3.2%。

恒指上周五收報24,119點，跌74點或0.3%，全周計則累漲660點或2.8%。周一(12日)早段高位升近400點，重上24,500點。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入近2,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,800萬元，反映投資者對後市好淡分歧。上周五其牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

阿里巴巴上周五曾創293元歷史新高，惟其後倒跌1.1%收市，報286.2元，是ATMX中唯一下跌股份。鴻海公布減持阿里持股，總交易額1.86億美元。另據報螞蟻集團尚未通過香港上市聆訊程序，致上市時或較受美國大選可能引發的波動影響。阿里周一早段回升逾1%，曾再逼近上周創下的歷史新高293元。上周五有超過4,500萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近350萬元淨流入。周一早段阿里巴巴的引伸波幅再度回落。

北水上周五重臨，美團點評即成為最受北水歡迎港股，單日錄北水淨流入逾15億元。該股上周五曾升上278.6元的逾1個月高位，逼近歷史高位280元，收報270元，升1.2%。美團於十一長假期的整體訂單量和銷售額勝去年同期，另市場憧憬美團將於下月季檢染藍。該股周一早段曾升近4%，曾創新高282元。輪證資金流方面，上周五有超過6,800萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約630萬元淨流入。

螞蟻集團在香港上市進程落後內地，拖累香港交易所上周五以全日最低位372元收市，跌1.5%，險守50天線。周一早段則回升逾2%，重上380元關口。上周五分別有逾30萬和逾40萬元淨流入其好倉和淡倉。

舜宇光學科技公布9月手機鏡頭出貨量1.68億件，按年升15.5%，按月增3.2%；手機攝像模組和車載鏡頭的出貨量分別按年上升21.9%和32%。另蘋果公司(Apple Inc.)周二(13日)舉行發布會，市場料推5G新iPhone。舜宇上周五收報125.8元，跌2.6%。周一早段反彈近2%，重上129.2元。上周五有逾700萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流入。

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