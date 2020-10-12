競爭激烈！港人於投行職位佔比降至30%　內地人佔六成

隨着內地人才增加及內地發行人在香港的地位趨主導，香港作為首選投資銀行家的地位漸遭削弱，更被中國內地的競爭對手追上。外媒引述業內資深人士稱，中資證券公司不願僱用和晉升香港人，部分原因是與香港的社會衝突有關。

報道指，招聘公司Robert Walters Plc表示，當地人在香港投資銀行崗位的佔比，已從兩年前的40%降至約30%，目前60%職位由內地人士擔任，10%職位由海外人士擔當。獵頭公司Wellesley估計，行業高層人士的趨勢與此相似，一半以上的高級職位由內地人擔任 。

Robert Walters香港地區總監John Mullally稱，由於來自中國內地的交易比率極高，可以理解是內地銀行家掌握這種關係。他說，內地人於20年前只佔該行業的15%，隨着內地人出國留學和累積了國際經驗，縮小了與香港的技能差距。

過去香港憑藉擔任中國與國際間的金融中介而受惠，但目前香港人須面對未來不確定的經濟，即使業內部分人士從事較少依賴客戶關係的工作，但這些工作亦受到威脅。

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