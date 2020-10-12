【高盛推介】建行工行跑贏大市　看好可吼認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：內銀股周一(12日)早段靠穩，當中上周五(9日)持平的建設銀行，周一早段低開約0.4%後隨即反彈，現升逾5.5%，至5.3港元。而上周五跌約0.7%的工商銀行，周一早段高開約0.2%後升幅擴大，現升約5.7%。皆跑贏大市。有報道指，國家主席習近平將於周三(14日)南下參加深圳經濟特區建立40周年慶祝大會並將發表講話。

觀察個股認股證資金流向，可見上周資金持續吸納建行認購證，5個交易日皆錄得資金流入，合共約440萬元。工行方面，亦見上周資金傾向部署認購證，5個交易日共錄得約100萬元資金流入。

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