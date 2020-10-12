中國創新投資：向心夫婦就出台限制呈請提出上訴

於9月30日，向心、龔青向台北地方法院提出抗辯，重申從未涉犯國家安全法，檢察官引用一個騙子(王立強)講的故事偵察至今，誣指向心、龔青在台灣為中國發展組織，編撰無中生有情節，完全沒有申請延期的理據，因此請求法院開庭對質，並且駁回檢察官申請。

於10月7日，向心、龔青收到台北地方法院未經開庭程序發出的裁定，認為現階段法院只是判斷有無實施限境之必要，並非認定有無犯罪之審判，基於人性畏罪心理，難謂全無選擇逃亡之可能，以及湮滅事證、勾串證人之可能，為確保後續程序，裁定延長限制出境、出海4個月。

於10月8日，向心、龔青委託台灣律師向台北地方法院提起抗告(上訴)，抗告理由：一是新法實施之後檢方曾重作處分，法院認定屬於舊法效力，程序違法；二是法院不給閱卷，程序違法；三是法院批准續限制出境、出海4個月，缺少時間依據；四是申請理由全憑揣測，未有事證，於法不符。

目前上述案件正在等待法院抗告(上訴)審理的結果。

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