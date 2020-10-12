最強Apple分析師：iPhone供應鏈股價去向　關鍵在於…

「地表最強蘋果分析師」、天風國際證券分析師郭明錤表示，若iPhone 12售價低於iPhone 11，供應鏈股價將持續上漲。

外電引述郭的研究報告指出，iPhone 12(6.1吋雙鏡頭)預估出貨比重顯著高於其他3個機型。根據該行的產業調研，iPhone 12 mini(5.4吋)、iPhone 12、iPhone 12 Pro(6.1吋三鏡頭) 與iPhone 12 Pro Max(6.7吋)的出貨比重，分別為20%至25%、40%至45%、15%至20%與15%至20%。iPhone 12 mini的售價雖較低，但無法滿足使用者普遍對大屏幕的需求。iPhone 12 Pro與Pro Max規格雖較高，但售價較高。故他認為iPhone 12在iPhone 12系列(12系列)中擁有最高出貨比重合理。

iPhone 11在第一至第三季佔iPhone 11系列整體出貨約70%至75%，該行認為售價是成功關鍵。雖然5G是12系列的關鍵硬件升級，但因5G服務尚未普及，故售價依舊是影響12系列需求的最關鍵因素；而在12系列機種中，iPhone 12因出貨比重最高，故iPhone 12售價是該行最重要觀察重點。以下是該行的三種情景推演。

1. 若iPhone 12的售價低於iPhone 11(起始價699美元)，則該行預測iPhone新機發布會後供應鏈股價將持續上漲。

2. 若iPhone 12的售價較iPhone 11高0至100美元，則該行預測iPhone新機發布會後，部分投資者可能先行獲利，更多投資者將採取觀望態度並等待預購結果。

3. 若iPhone 12的售價較iPhone 11高100美元以上，則該行預測iPhone新機發布會後供應鏈股價將會調整。

雖然市場共識對12系列銷售樂觀，但該行建議投資人仍須密切關注下列不確定性。

1. 12系列在第四季的零部件出貨預估為8,000萬至8,500萬部，高於11系列在去年同期的7,500萬部。然而，因銷售時間較短，該行認為12系列在第四季的需求應低於11系列在去年同期之需求，故認為12系列在第四季的零部件出貨預估無法反映真實需求。

2. 12系列出貨高峰為第四季中期後，故發售初期可能會因供應緊張而錯失部分歐美旺季需求。

3. 雖市場樂觀預期12系列部分需求將遞延到明年首季，故明年首季可望淡季不淡，但該行尚未發現到明確證據支持此論點。

總括而言，該行認為售價是iPhone 12系列出貨的關鍵因素；風險方面，包括新產品生產遞延、因美中貿易戰與新冠肺炎導致需求低於預期，又或新產品生產遞延、因美中貿易戰與新冠肺炎導致需求低於預期。

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