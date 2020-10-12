順騰國際與石家莊以嶺藥業訂立諒解備忘錄

據協議兩企將於三方面合作，包括國際品牌及銷售合作，包含國際電子商貿平台及管理；產品在中國內地的銷售及品牌合作；及醫療合作。

該集團預期，建議合作項目將有助擴大及促進集團現有生產及零售保健產品業務的發展。預期建議合作項目亦將擴大集團的銷售渠道，因為訂約方均主要從事保健及美容補品配方、銷售及分銷，業務性質類似，故預期能增加集團之盈利能力及為本集團帶來長遠價值。

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