珠海九洲金開貸已完成自願清盤
2020年10月12日 12:17
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珠海控股(00908)宣布，董事會以公司作為珠海九洲金開貸金融服務有限公司股東之身分，於2020年9月25日決議批准珠海九洲金開貸將根據中國之法律以自願性清盤之方式進行清盤。自願清盤已於今年10月10日完成。
珠海九洲金開貸為一家於中國成立的公司，分別曾經由珠海控股資產管理擁有51%、西安矽谷投資擁有29%、陝西金控互聯擁有20%。珠海資產曾經為該公司的間接全資附屬公司。珠海九洲金開貸因此曾經為該公司的間接非全資附屬公司。珠海九洲金開貸曾經在中國主要從事金融信息服務及互聯網中介服務。
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