珠海九洲金開貸已完成自願清盤

珠海九洲金開貸為一家於中國成立的公司，分別曾經由珠海控股資產管理擁有51%、西安矽谷投資擁有29%、陝西金控互聯擁有20%。珠海資產曾經為該公司的間接全資附屬公司。珠海九洲金開貸因此曾經為該公司的間接非全資附屬公司。珠海九洲金開貸曾經在中國主要從事金融信息服務及互聯網中介服務。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299