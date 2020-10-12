【大行觀點】瑞銀：年底金價可闖2000美元關　油價來年睇升40%

內媒引述瑞銀財富管理投資總監大宗商品主管兼亞太區外匯主管Dominic Sc​​hnider近日表示，在美元呈結構性走弱和實質利率預期將進一步下行的大環境下，金價年內有望再度挑戰2000美元關口。今(12日)亞洲時段，現貨金報每安士1,928.18美元，跌2.05美元或0.11%。

他同時預測，當經濟走出谷底，各國旅遊恢復，能源價格有望大幅回升，加上現時原油庫存持續減少，石油輸出國組織未來一年將有更大定價權。布蘭特原油價格明年9月有望升至每桶60美元；紐約原油則能達到每桶57美元，均較現價有近40%的潛在升幅。

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