【旅業蕭條】料全球航空客運量年挫60%　飛機製造商狂蝕逾300億…

新冠肺炎疫情重創全球航空業，根據裕利安宜經濟研究報告最新預測，航空交通在2024年前都難以恢復疫情前水平。

報告稱，疫情將阻礙2020年下半年乘客需求復甦。由於歐洲及北美夏季感染疫情的個案上升，加上持續較低的飛行意願，全球航空運輸量減少，客運量(以每公里旅客收益(RPK)衡量)繼7月份按年下降80%，8月份續跌75%。而在防疫措施收緊下，該機構預期今年全年客運量瀉60%，此前預期為跌40%。

在此情況下，將為新飛機的交付帶來沉重打擊，報告指出，航空公司所面臨的挑戰，已轉移至全球上游飛機業，當中包括推遲交付飛機，以及新訂單的減少。估計空中巴士(Airbus)及波音(Boeing)在2020及2021年的新飛機交付量，將分別較2019年挫57及26%。飛機製造商別無選擇地只能放慢生產速度，至每月生產約40架飛機，遠低於一年前每月60架的生產目標。

低生產率令航空企業的盈利能力受壓，該機構估計，飛機製造商整體將在2020年錄得40億美元(約312億港元)的經營虧損，而平均營運利潤率將在兩年前創下9%的歷史新高後，暴跌至負2.5%水平。

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