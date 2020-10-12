【全球攬炒】南韓10月首10天出口按年降28.8%

外媒報道，據南韓關稅廳最新數據，10月首10天出口額為93億美元，按年下降28.8%；進口錄得111億美元，按年下降19.5%，貿易收支出現17.8億美元逆差。

當中，對中國出口按年下降20.9%，對越南出口降15.6%，對美國、歐盟、日本、中東的出口分別減少33.5%、27.2%、36.8%、53.7%。

進口方面，來自中國的進口額減少12.1%，自越南進口減少17.1%，自美、歐、日、中東進口分別減少9.2%、1.9%、19.5%、41.4%。

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