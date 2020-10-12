昇悅居特色戶呎價24355元　創歷史新高

利嘉閣余文偉透露，長沙灣昇悅居2座頂層特色單位，實用面積約1,116方呎，為套三房間隔，內置樓梯上天台，望海景，以2,718萬元沽出，呎價約24,355元，呎價創屋苑歷史新高。

據悉，原業主約於2003年1月，以約555.6萬元購入上述單位。一手持貨至今17年多，現轉手帳面獲利2,162.4萬元離場，大賺約4倍。

昇悅居整屋苑僅6伙設內置樓梯上天台的特色單位，入伙至今此類單位罕見成交，二手市場至今僅錄一宗成交，為3座頂層單位，於2014年以1,920萬元成交，今次為入伙至今第二宗同類型二手買賣。

項目10月暫錄約兩宗二手成交，現時約有40多個放盤提供，入場價由760萬元起。

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