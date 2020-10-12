全球經貿戰：日英經濟夥伴關係協定擬下周五正式簽署

外國傳媒報道，日本與英國正在洽談的經濟夥伴關係協定(EPA)，日本執政黨自民黨幹部透露，兩國政府擬於10月23日(下周五)正式簽署，並於10月26日召開的國會臨時會提出，希望明年1月生效。

日本外務大臣茂木敏充與英國國際貿易大臣Liz Truss於9月舉行視訊會議，就簽署EPA達成大致協議。

日英EPA在汽車與農產品等關稅方面，大致繼承去年2月生效的「日本與歐盟經濟夥伴協定」(Japan-EU EPA)優惠關稅規定。

日英之間貿易目前適用日本與歐盟EPA等關稅優惠規定，而英國脫歐過渡期將於今年底結束，關稅有可能上調，因此日英兩國加緊腳步談妥EPA。

10月26日的日本國會臨時會，除將決定是否批准日英EPA外，還將提出種苗法修正案等法案。

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