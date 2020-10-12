【旅業蕭條】美航空協會：料主要企業不會倒閉　盡力保留員工

外國傳媒報道，疫情重挫航空業，已拖垮幾家海外同業和美國小型航空公司，但美國航空協會(Airlines for America, A4A)認為，雖然疫情較想像要來得久，但美國主要航空公司不至於有倒閉風險。

協會主席兼行政總裁Nicholas Calio接受專訪時承認，疫情時間較最初預料還要久，發展也與當初設想不同，但調查顯示，封鎖措施實施這麼長時間，許多民眾都極欲遠離「宅男、宅女」的日子，未來幾個月或出現轉機。

至於是否聖誕假期之前就有轉機，他認為航空業確實希望如此。他說：「10月、11月初通常是淡季，1、2月通常也很淡，但感恩節和聖誕節是旅遊旺季，希望民眾準備好出遊。」

他同時認為，儘管航空業蒙受龐大虧損，但美國主要航空公司應不至於倒閉，業界在鞏固流動資產上都做得很好，並說國會3月通過的2.2萬億美元「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」(Cares Act)在這方面對業界有幫助。

他表示，如今業界要做的是盡可能留住員工，「你不可能讓機師、空中服務員、地勤人員待業好幾個月，然後突然叫他們重回崗位」。他指出，餐廳可以用一、兩天時間找回廚師、侍應，然後旋即重新開張，航空業就完全不同了，因為有飛行安全考量，員工要持續接受檢定和訓練。

至於2023或2024年航空業前景如何，Calio認為，雖然行業規模會變小一些，但如果運載量如預期的起飛，規模有可能會恢復。

他說，2019年寫下了空前紀錄，想重回相同的水平還必須等一段時間，儘管今年1、2月原本還看好2020年將更上一層樓。

他說，行業目前應聚焦把部分數據拉高，或許達不到先前的水平，但要讓公司再度獲利、能夠存活，或起碼做到收支平衡。

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