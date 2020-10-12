打造沙特最大銀行！國家商業銀行1154億元吞併沙美

外國傳媒報道，沙特阿拉伯國家商業銀行(National Commercial Bank, NCB)周一(12日)表示，將以148億美元(約1,154億港元)收購沙美金融集團(Samba Financial Group)，打造沙特最大銀行。

報道指出，國家商業銀行在對沙特阿拉伯證交所(Tadawul)遞交文件宣布此事時表示，合併方案經主管機關同意並完成後，國家商業銀行將掌控約2,230億美元(約1.73萬億港元)資產，以及460億美元(約3,588億港元)的市值，並控制沙特1/4銀行交易。

國家商業銀行將以上周四(8日)收市溢價3.5%收購沙美集團，合併後沙美的名稱將會消失。

兩家銀行形容說，雙方合併符合沙特阿拉伯的「願景2030」(Vision 2030)計劃，這是王儲Mohammed bin Salman的心血結晶，希望讓沙特減少對石油的倚賴，同時替數以百萬計年輕人創造新工作機會。

國家商業銀行主席Saeed al-Ghamdi在聲明中說：「沙特阿拉伯正透過願景2030進行歷史性的轉型，我們的雄心是要打造能促進這種轉型的全國冠軍，成為孕育明日業界領袖的次世代銀行服務先驅。」

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