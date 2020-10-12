大勢所趨！歐洲電動車今年銷售料飆兩倍

外國傳媒引述最新報告估計，歐洲今年每出售10輛新車，料有1輛是電動車或油電混合車，將比去年的銷售水平大增兩倍，反映汽車製造商紛紛推出新車款，力求符合減排規定。

環境政策團體歐洲運輸與環境組織(T&E)估計，隨着全歐洲的汽車製造商持續努力減排，電動車對整體汽車市場市佔預料在明年升至15%。這項估算基準包括今年上半年的電動車銷售數據和明年銷售增加的預期，汽車製造商此時正急忙遵守日益嚴格的法規。

根據法規，汽車製造商須把汽車的平均碳排降至每公斤95公克，違者可能面對幾十億歐元罰單。在今年首6個月，汽車的平均碳排從122公克降至111公克，減排幅度為逾10年以來同期最大。

根據T&E計算，有部分車廠仍未符合碳排新規，因此要求他們的電動車銷售須後來居上，或向已達成這些規定的競爭對手購買碳信用額度，以免被罰。

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