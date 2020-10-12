縮減工時可創造更多職位？事實證明成效不似預期...

當疫情重創勞動需求，各國政治人物和工會領袖紛紛呼籲減少工作時數以增加就業機會。華爾街日報引述證據報導，許多歐美國家已自減少工時至每周40小時獲益，再減至20小時無益於事，但在每周工作天數較長的亞洲經濟體，減少工時可能還有提升生產力的空間。

根據外媒報道，四年前，瑞典裔美籍創業家Erik Gatenholm在他僱用30人的生物科技公司Cellink Life Science做實驗，讓員工領同樣薪水，但8小時工時減至6小時，結果一團糟。他抱怨需要時找不到人，工作該完成而未完成。再者，管理階層必須工作更長時間，去填補員工不足的空隙。結果實行僅1個月就放棄相關實驗。

理論上，縮短工時能減少壓力和疲勞、降低曠工、方便彈性安排。與此同時，創造潛在的工作機會。例如法國2000年規定每周工作35小時，盼能有效將工作時數讓給失業者。

證據顯示此一策略不見得有正面成效。羅格斯大學(Rutgers University)經濟學家Jennifer Hunt說，在德國，截至1994年的10年間，縮減工時的努力可能傷害了就業。麥基爾大學(McGill University)經濟學家Matthieu Chemin在2009年領導的研究亦發現，法國方案最終也沒有增加就業。

但因各國政府力求推升勞動生產力並讓眾保住工作，這種主張仍富有吸引力。美國民主黨總統初選候選人、華裔美籍創業家楊安澤就大力主張「認真考慮每周工作四天」，以創造工作機會並促進心理健康。

許多國家，特別是歐洲，正補貼工時較低的勞工。德國最大工會IG Metall今夏呼籲每周工作4天，以挽救產業工作機會。紐西蘭總理阿爾登5月主張，每周工作4天以提振休閒旅遊業，並因此刺激經濟。芬蘭總理馬林8月表示，拜生產力增加之賜，標準的8小時工作制有可能縮減。

然而，經濟合作暨發展組織(OECD)勞動經濟學家Andrea Garnero表示，有經濟研究顯示，縮減工時只能提升勞工身心健康和生產力到某個程度，沒有證據證明可以增加就業。不過，OECD勞動和就業部門主管Stefano Scarpetta說，在工作天數偏長的亞洲經濟體，仍有縮減工時以提升生產力的空間。南韓最近規定，大部分企業的每周最高工時由68小時降至52小時。

至於每周工作時數較少的歐洲和北美，進一步縮減工時，可提高的生產力正在遞減。例如企業若將工人每周工時由40小時減至20小時，效益將小於過去由60小時減至40小時。因此，全球先進經濟體的全職勞工每周平均工作40.5小時，近幾十年都沒有太大變化。計入兼職勞工後，每周工作日數則見下滑。而根據意大利企業2015年的研究顯示，如果勞工每天工作少於8小時，生產力反而較低。

倫敦政經學院勞動經濟學家Guy Michaels說，在部分高薪職業，例如金融業，工作時數長有很多原因，包括文化、誘因和職涯發展設計架構。至於在美國科技業，紐約科技業者Elephant Ventures創人兼總裁Art Shectman表示，長工時是創業文化的一部分，創業者工作多少小時，代表他有多關心和多投入工作。

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