全球經貿戰：日本加速鑽研手機電流技術　力保優勢

外國傳媒報道，電子元件業在5G智能手機的供應上競爭激烈，已在4G產品佔有市佔優勢的日本元件業者，希望藉積層陶瓷電容(Multi-layer Ceramic Capacitor，簡稱MLCC)微型化技術，保持相對於中國內地和南韓對手的領先差距。

村田製作所會長村田恆夫展示村田製作所最新款的MLCC產品時說：「目前晶片安裝技術先進，能夠愈做愈小。」

MLCC在手機裏負責儲存和釋放電流，以保持電路中的電流穩定。村田製作所的產品只有0.2毫米X0.125毫米，是全世界最小的MLCC，體積只有同類產品的1/5，儲電能力高出10倍。

MLCC裝置於在智能手機的電路版，高階手機要用800顆，5G款式更多出20%。

英國技術研究公司Omdia日本電子研究主管Akira Minamikawa指出，日本MLCC製造商擁有穩操勝券的競爭優勢，因微型化的技術技高一籌。他說：「中國內地和南韓競爭對手仍無法複製」日本製MLCC產品。

多數日本電子元件製造商無論材料和生產設備都是自行開發，他們全力保護核心技術，讓對手無法複製。Minamikawa說：「中國內地和南韓競爭對手未來十年會拉近跟日本同業的差距，但他們想要趕上不是那麼容易，因為日本的技術也會提升。」

據高盛調查，MLCC全球首5大業者依序是日本的村田製作所、南韓的三星電機、日本的太陽誘電、日本的TDK，以及台資的國巨。

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