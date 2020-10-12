【疫後不一樣】世界經濟重心轉移了！東優西弱

外地媒體報道，新冠肺炎擴散全球至今，由於防疫成效「東強、西弱」，導致亞太多地的經濟表現遠勝歐美國家。內地、台灣及其他亞太經濟體之前雖然也因疫情而遭重創，但今年經濟仍將維持正增長，歐美則難逃衰退厄運。

不過，經濟學者正擔心兩大問題：第一是疫苗若不能盡快面世，亞洲各國暫時性的邊境管制措施可能被迫延續，旅遊業將災情慘重；其次，2021年及之後亞洲的需求將從哪裏來仍不清楚，一旦全球對產品的需求後繼無力，亞洲的製造業也可能面臨衰退。

最新數據顯示，歐美第3季經濟景氣雖然強勁反彈，但因疫情再度全面升溫，經濟復甦力度已後繼無力。反觀亞太地區，紐西蘭、越南、台灣、內地及南韓之前都能有效抑制疫情擴散，並維持嚴格的管制以防止疫情再起。舉例來說，台灣先是關閉邊境，然後有效追蹤患者的接觸紀錄，落實社交距離及隔離措施；南韓雖然較遲禁止旅遊，但實施大量篩檢及接觸追蹤，將每天的新症案例壓低到百人以下。

內地方面，先是封鎖武漢，將新症數目壓到零，並對出現新例的地區強力管制，直到撲滅為止。目前每天僅新增零星病例。

世界的「東方」防疫奏效對經濟的利益不言而喻。新西蘭威靈頓的酒吧、中國武漢的游泳池、越南河內的辦公區，現在都正常開張。滙豐銀行亞洲經濟主管范力民表示，凡是防疫政策有效的地區，民眾生活都很快恢復正常。

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