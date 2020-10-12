【疫後不一樣】防疫副作用　全球塑膠污染顯著惡化

外國傳媒報道，疫情不僅是全球公共衞生危機，也成為環保「噩夢」！這場疫情使防護面罩、手套、外帶食物容器，以及網購產品的「氣泡布」需求激增，但這些物品多數無法回收，同時經濟增長放緩導致石油需求下滑，壓低了新製塑膠的成本，意味降低了採用回收塑膠的誘因。

根據2017年的研究顯示，世界自1950年以來已創造63億噸塑膠廢棄物，91%從未被回收，且其中多數都難以回收，許多回收企業長期都倚賴政府支持。新製塑膠的價格甚至能低到只有最常用回收塑膠的一半。

疫情爆發後，就連以回收塑膠製造的飲料樽都已不符合經濟效益。根據商品顧問公司ICIS的資料顯示，製造瓶子的回收塑膠原料價格較新製塑膠原料高出83至93%。

塑膠是導致氣候變遷的重要原因之一。根據世界經濟論壇(WEF)資料，生產4個塑膠樽所釋出的溫室氣體，相當於一輛汽車行駛一英里的排放量。去年4月有報告也顯示，美國焚燒的塑膠數量是回收數量的6倍。

在新冠肺炎爆發前，多國都已承諾要對只能使用單次的塑膠用品宣戰，但疫情爆發後，相關行動不僅停擺，甚至加速了塑膠廢棄物的增加趨勢。

能源智庫Carbon Tracker研究指出，石油與天然氣產業計劃未來5年支出約4,000億美元，建廠生產新製塑膠原料。相關支出增加的原因在於電動車崛起與引擎效能提升，降低了燃料需求，使業界期望新製塑膠原料的需求能支撐未來石油與天然氣的需求增長；業界預期，亞洲等地新增的數十億中產階級消費者，對塑膠消費品的需求將暴增。

歐洲回收業界也表示，疫情爆發後業務已萎縮逾20%，亞洲部分地區萎縮逾50%，美國一些同業的業務更減少60%。QRS回收公司說，美國已是全球新製塑膠生產成本最低的地區之一，因此愈來愈多新製塑膠進入市場，疫情更助長這個趨勢。

新冠疫情也讓塑膠回收業面臨新問題，根據ICIS數據，歐洲包裝產業第2季對回收材料的需求按年下滑20至30%；在此同時，居家避疫的民眾製造更多回收廢棄物，數量已超過許多回收公司的處理能力。

事實上，疫情重創能源需求和油價，使美國能源業遭受前所未見的打擊，而須裁員逾10萬人，大部分被裁的職位可能在2021年底前無法恢復。企業為了生存，也無可避免要發展塑膠業務。

有會計師行指出，在3月到8月期間，美國石油、天然氣和化學等產業裁減約10.7萬份工作，裁員速度是美國能源業歷來最嚴重，還未包括放無薪假的人數。儘管會計師行估計，美國油價在明年底前會維持在每桶45美元水平，但疫情期間被裁掉的職務，高達七成在2021年底前不會恢復。如此大規模裁員也讓外界不再視能源業為工作穩定的產業，從而降低勞工投入的意願，長遠會影響行業生態。

會計師行發現，美國油價每桶升跌1美元，就可能影響到能源業上游和油田服務業約3,000個工作職務的去留，較1990年代潛在影響1,500個職務的情況嚴重。

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