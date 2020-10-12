【全球攬炒】央行褪色　財政政策成救市主角

外媒報道，經濟政策管理機制正在罕有地轉變，令央行數十年來舉足輕重的作用逐漸弱化。上世紀70年代通貨膨脹時，財政政策成為經濟成長的引擎，而是次抗擊新冠肺炎衝擊，又再成為主角。

新冠疫情下，公共支出對經濟衰退起了托底作用，愈發被當成經濟持續復甦的關鍵。若財政扶持表現出就快耗盡的迹象，投資者就會開始擔心。

在本周國際貨幣基金組織(IMF)會議上，財政紓困政策仍會實施多久？將是關鍵話題。投資者目前擔憂，政府支出太少會拖累經濟復甦。摩根大通料，隨着抗疫紓困措施到期，今年財政政策對全球經濟的龐大扶持作用，反而可能令2021年的經濟增速下降2.4個百分點。

本來央行獨立於其他政府部門，原可以反對過度寬鬆的財政政策。但在疫情壓力下，央行苦於自身工具不足以刺激經濟，利率亦已降至零水平甚至更低，反而呼籲政府加大赤字支出，買入因此而產生的大量債券，並承諾在未來很長一段時間內將利率保持在較低水平。

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