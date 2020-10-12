【專家樓評】汪敦敬：二手樓成交增　反映樓市健康

筆者見到的樓市趨勢相當健康，很多人忽略了二手住宅成交量大增，今年5月至9月平均每月的成交量對比之前10個月的平均每月成交量增加達50%，因此會看到樓價企得硬淨，市場更因成交量增加，出現樓價急升，甚至有跳價的情況。當然，放盤量增加的板塊就會出現價格微調，甚至會有個別的減價個案，於是樓市便出現平行時空。

為甚麼有些板塊的放盤量會增加？筆者相信大部分都是因為「林鄭效應」，特首在去年10月放寬了首置物業的按揭成數，的而且確提高了很多人的換樓機會，所以細單位放盤量就增加。當然，放盤量增加，樓價便容易下調、微調。

今次的樓市調節與過去數十年的樓市調整有很不同的分別，個別板塊樓價下跌不是因為多了人「唔掂」去賣樓。相反，是因為多了人「掂」開心去換樓！即是說有關板塊的調整是不會令到樓市愈來愈弱的，而且會令到樓市愈來愈強壯，因為這個變化令到上車的人多了，香港擁有資產的人多了，不單只令本來上不到車的人有了上車機會，而且原本擁有資產的業主亦因為換樓擁有資產的面積加大了。

評估樓市應以數據為依歸，不要因為期望而錯失了適合自己的置業機會。

祥益地產總裁 汪敦敬

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