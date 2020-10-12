皇冠集團旗下賭業中介管控被指不合規　澳洲監管機構促解釋

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)公布，轄下Crown Melbourne Limited收到維多利亞省博彩和酒類監管委員會(VCGLR)的「要求解釋通知」，要求該公司就對賭業中介(俗稱疊碼仔)內部管控被指不合規而作出解釋。

若VCGLR不滿意該公司的解釋，將可能對該公司作出紀律行動。

該公司表示，會回應並全力配合VCGLR的「要求解釋通知」。皇冠度假集團表示，一如之前的公布，集團經已停止所有疊碼仔的營運直至2021年6月31日，並承諾會全面審視與疊碼仔營運的工作流程。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299