新冠肺炎：傳統旺季風光不再　美小型企業苦撐過年

受惠假期和各項節慶，以往每年末季為美國小型企業賺錢的「旺季」，惟今年新肺炎疫情來襲，第四季經濟前景不容樂觀。

外媒報道，對於零售商及供應商來說，第四季是關鍵時期，部分商家預料於這個假期購物季賺取年收入的一半。不過今年情況充滿不確定性，疫情下估計已有數十萬家小型企業倒閉，許多企業預料本季將進一步苦撐求生，相信有更多商家若無法賺進所需的收入，恐宣告歇業，尤其是餐廳和零售商。

報道指，由於各州和地方政府限制餐廳服務的人數，因此餐廳正面臨困難時期。美國餐館協會數據可見，今年8月有70%的餐廳收入都較一年前減少。

俄亥俄州貝爾方丹市(Bellefontaine)餐館老闆Adam Rammel坦言，因為社交距離規範限制了民眾用餐，對餐廳前途感憂心，又認為收支難以取得平衡，但表示自己會撐下去。Rammel的餐廳以往最多可容納100人，不過由於防疫規範，餐桌間必須相隔1.8米，現在店內僅能服務65名客人，而且晚上10時後就不能再提供酒精性飲料，較疫情前早4個小時。

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