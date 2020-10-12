【專家點評】周樂樂：投資者宜關注國產受益股

上周因十一長假，國內A股僅有上周五一個交易日。受外圍市場假期間大幅走好刺激，滬深兩地市場大漲，其中，創業板、中小板、科創50三大指數漲幅超過3%。申万一級行業上，28個行業，僅休閒服務行業下跌。漲幅最大的前五行業是電氣設備6.15%、綜合漲4.31%、電子漲4.2%、化工漲3.75%、汽車漲3.32%。與假期間港股市場與美股市場的走強的行業類似，新能源、新能源汽車、電子科技等走勢強勁，也表明了行業性機會。同時，人民幣兌美元匯率持續走強，利於人民幣計價資產的走強，背後反映出外資對人民幣及人民幣資產的信心。

從市場觀察中，筆者發現環球股市的韌性在增強，無論是第二波疫情衝擊、美國總統特朗普的感染新冠病毒、美國刺激方案不通過與美聯儲不增加QE規模，還是美國限制中芯國際與準備打擊微信、支付寶等引起中美摩擦升溫的消息，並沒有對股市造成連續打壓，且尤其是美股三大指數走勢強勁。

背後反映出金融市場緊張的局勢已經緩解了，全球央行在疫情期間大規模放水，對沖突發疫情帶來的恐慌情緒，收到如預期效果。儘管整體經濟仍處於低迷中，美國、中國等經濟數據是在持續好轉，9月份中美國兩國的製造業與非製造業PMI已經連續數月在50以上。從歐洲央行、美聯儲與中國央行的言論與行動來看，放緩貨幣寬鬆的步伐將成為趨勢。其中一個重要原因是避免通脹飆升。

需要強調的是貨幣政策擴張放緩，筆者認為並不代表政府不再刺激經濟。因疫情反覆與經濟低迷，各國政府將繼續通過積極財政政策與適當寬鬆貨幣政策來支持經濟恢復與維持市場充裕流動性。如：美國政府正在談判推超過2萬億美元的財政刺激計劃等，中國政府也在研究「十四五規劃」產業投資等。

另外，對於市場還在憂慮美摩擦升溫，筆者預計中美兩國政府工作重心將是刺激經濟、爭盟友與搶製造業產業鏈，預期內摩擦不會給帶來大恐慌。市場因以上可預見憂慮而出現恐慌性大幅下跌概率比較低。若受打擊，大概率僅限打壓主要是產業對依賴度高的中國企業。根據中美摩擦兩年時間來看，中國絕不會向美國妥協涉及原則底線的問題，預計將舉全國之力補技術短板。在9月底，中國政府下狠手嚴控地產信貸，給製造業騰出信貸空間，並且推動了註冊制等資本市場改革，給更多具有投資價值的高成長企業融資機會。目的明顯為了扶持製造業，尤其是科創企業。這也是中國未來的投資機會所在。

綜上所述，宏觀面平穩，並沒有大幅改善的預期驚喜，預計本周A股在3200點至3500點區間波動，具有高成長性邏輯的優質公司存結構性機會。關注國策扶持製造業機會，如：半導體、新能源汽車、新能源、自動化設備等，尤其關注國家先進製造業基金投資企業與中國「十四五規劃」裏面的行業受益企業。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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