歐股個別發展 英或推負利率銀行股靠穩

亞洲主要股市上揚，惟美國大選前能否推出新一輪財政刺激方案變得渺茫，歐股早市個別發展，其中英股報6,000點，跌0.27%；德股報13,080點，升0.22%；法股報4,951點，升0.1%。

英國航空公司董事長兼行政總裁Alex Cruz將辭職，英國航空母公司IAG股價升0.24%。

據報，英倫銀行副行長Sam Woods致函英國各銀行，要求銀行就英國實施零利率、負利率或採取分層利率的預備情況提供資料，與及需要採取預備實施工作所需的步驟。巴克萊銀行及萊斯銀行分別升約0.4%。

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