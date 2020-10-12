新盤動向：油塘蔚藍東岸預計最快本月推售

對於沙田大圍站有大型新盤推出，會否構成競爭。他認為，百花齊放是好事，而且看到市場對新盤反應踴躍，反映需求大，蔚藍東岸位處東九龍市中心，對項目銷售有信心。

政府料於11月底前發表施政報告，方認為，應從供應着手解決住屋問題，如加快棕地發展，有助應付短期供應。並建議撤減一至兩項樓市辣招，讓市場買賣轉活，在交投增加下，政府稅收不會有太大損失，亦看不出樓市會因減辣而飆升。

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