新盤動向：油塘蔚藍東岸預計最快本月推售
2020年10月12日 15:39
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五礦地產營銷及市務總監方俊(左)
發展商積極啟動推盤攻勢，五礦地產(00230)營銷及市務總監方俊稱，旗下油塘蔚藍東岸，將與法國皇室品牌合作，為單位引入價值六位數的一系列廚房家電，包括抽油煙機、電煮食爐、雪櫃等，而項目兩房或以上單位，更將配備蒸焗爐。樓盤銷售工作已準備妥當，正待批預售文件，預計最快本月推售。
對於沙田大圍站有大型新盤推出，會否構成競爭。他認為，百花齊放是好事，而且看到市場對新盤反應踴躍，反映需求大，蔚藍東岸位處東九龍市中心，對項目銷售有信心。
政府料於11月底前發表施政報告，方認為，應從供應着手解決住屋問題，如加快棕地發展，有助應付短期供應。並建議撤減一至兩項樓市辣招，讓市場買賣轉活，在交投增加下，政府稅收不會有太大損失，亦看不出樓市會因減辣而飆升。
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