全球經貿戰：日企要撤離中國　恐面對高昂成本

世界經濟格局風雲驟變，外資正加速撤離中國，不過日媒報道，外資要退出中國市場或要面對很多障礙。

日本媒體報道，約1,700間在中國設廠的日本企業向日本政府申請補助撤離中國，律師Yasuyuki Suzuki認為，日企要能絲毫不損地離開，最佳方法是出售其股份。

他指出，有意離開的企業找到買家之後，需要面對的問題就剩獲得股東批准並向政府提交文件，一旦股東批准了出售，文書工作就可以在幾個月內完成，重要的是由於該公司仍會存在，因此也降低了員工提起訴訟的風險。

然而，如果不幸找不到買家，日企只能做好解散的準備。Yasuyuki Suzuki強調，這個方案需要耗費更多時間處理，包括各種協商及文書往返，也面臨更高的成本，因為通常需要支付大量遣散費，並負擔額外稅收。

他也提到，外國公司在中國申請破產的情況極為罕見，幾乎沒有外國企業會透過破產程序的方式來撤出中國。

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