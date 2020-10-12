嘉信理財完成收購德美利證券　料需18個月整合

嘉信理財宣布，完成收購德美利證券，預計需時18至36個月整合，而在完成整合前，嘉信理財與德美利證券將繼續以獨立的經紀交易商運作，兩者目前所提供的產品、服務及交付渠道將大致維持不變。

嘉信理財總裁兼首席執行官Walt Bettinger表示，未來將計劃利用彼此的優勢，為投資者消除更多障礙，為客戶及其顧問提供低成本、技術的服務，以滿足理財不同階段的需要。同時擬將德美利證券的經紀帳戶，過渡至嘉信理財，以照顧客戶的需要。

嘉信理財收購德美利證券將顯著擴大其經營規模，組成一間管理擁有2,800萬個證券經紀帳戶，管理客戶資產總額6萬億美元(約46.8萬億港元)，有助帶動公司長遠增長，並以較低成本服務更多客戶。

嘉信理財預計，擴大規模後，營運成本佔客戶資產(EOCA)的百分比將會下降。而在整合後，公司將為嘉信理財與德美利證券的客戶提供更廣泛的服務與解決方案，包括個人投資者以及把客戶資產託管在兩間公司的註冊投資顧問(RIA)。

德美利證券的股東憑每股德美利證券股份可換取1.0837股的嘉信理財普通股，但多倫多道明銀行及其關聯公司除外，後者最多只能換取嘉信理財普通股的9.9%，另獲得嘉信理財無投票權之新普通股。作為合併代價可予發行的嘉信理財股份總數約為5.09億股嘉信理財普通股以及7,700萬股嘉信理財沒有投票權普通股。

嘉信理財同時宣布，期望於2021年1月1日將其總部由美國三藩市遷往德州韋斯特萊克，預期調動對大多數駐三藩市職位不會有任何影響，並希望繼續在當地招聘員工。

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