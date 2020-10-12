新股專輯：傳房企陽光城擬分拆物管業務來港上市
2020年10月12日 15:59
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再有中國房地產發展商分拆物管業務來港上市。市場消息稱，陽光城(000671.SZ)擬分拆物管業務來港上市，並已委聘華泰及招銀負責上市事宜，初步計劃集資至少2億美元(約15.6億港元)，惟目前尚處初步階段，集資額及上市時間表仍存在變數。
據陽光城年報，2019年物業管理收入達7.71億元人民幣，按年上升3.39倍，佔集團總收入1.26%。
陽光城於7月已指陽光城物業計劃在明年上市，已經進行相關審計工作，並新註冊一家公司「陽光城慧智優佳生活服務」，註冊資本1.5億元人民幣。
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