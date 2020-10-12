【市後重點睇】離岸人民幣回升 油價挫逾1%
2020年10月12日 16:11
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美匯指數跌至93.08，離岸人民幣(CNH)低見6.7412後回升，最新報6.7126。港匯見7.7501，歐元報1.1821，英鎊跌至1.3032。金價報1,925美元關。國際油價跌逾1%，布油報42.32美元，紐油見40.06美元。道指期貨升16點。
●受內銀及科網股帶動，恒生指數收市報24,469點，升530點或2.2%，主板成交1,402億港元。四大內銀股發力，工商銀行飆5.73%、建設銀行漲5.57%，中國銀行、農業銀行均升逾4%。https://bit.ly/33QfTkF
●A股快報：三大股指飆2%至3%，外資淨買入135億人民幣。滬綜指升2.64%至3,358點，為逾1個月高位。https://bit.ly/378OmgH
-深圳特區成立40周年，憧憬中央送禮，概念股炒上。
●歐股個別發展，英國或推負利率，銀行股靠穩。
●【大行觀點】瑞銀：年底金價可闖2,000美元關，油價來年睇升40%。
●高盛：拜登勝選行情看漲，美元或觸2018年低位。
●【中國經濟】10強中國消費電子企業榜出爐，華為居首。
●【全球攬炒】
-美國爆大企業破產潮，有46家資產逾78億元。
-南韓本月首10天出口按年降28.8%。
-摩通戴蒙料恢復疫情前工作狀態仍有很長路要走。
●【港深競爭】中信證券指新政策利好深圳房地產市場。
●【大行報告】瑞銀長遠看好美股，籲投資者留意四大範疇。
●【旅業蕭條】
-料全球航空客運量年挫60% 飛機製造商狂蝕逾300億...
-美航空協會：料主要企業不會倒閉，盡力保留員工。
●日產汽車9月在華新車銷量按年增5.1%。
●全球經貿戰：傳歐盟擬推管制名單，限制科技巨頭市場影響力。
●人行降遠期外匯風險準備金率至零，人民幣中間價飆670點子。
●市場監管總局責令瑞幸咖啡停止違法行為，罰款200萬人幣。
●打造沙特最大銀行！國家商業銀行1,154億元吞併沙美。
●滙豐及中銀完成HONIA及SOFR為基準離岸人幣交叉貨幣掉期交易。
●競爭激烈！港人於投行職位佔比降至30%，內地人佔六成。
●渣打正就部分分行櫃員機及網上銀行未能交易進行調查。
●新股專輯：傳房企陽光城擬分拆物管業務來港上市。
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