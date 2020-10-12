【市後重點睇】離岸人民幣回升　油價挫逾1%

美匯指數跌至93.08，離岸人民幣(CNH)低見6.7412後回升，最新報6.7126。港匯見7.7501，歐元報1.1821，英鎊跌至1.3032。金價報1,925美元關。國際油價跌逾1%，布油報42.32美元，紐油見40.06美元。道指期貨升16點。

-深圳特區成立40周年，憧憬中央送禮，概念股炒上。

●歐股個別發展，英國或推負利率，銀行股靠穩。

●【大行觀點】瑞銀：年底金價可闖2,000美元關，油價來年睇升40%。

●高盛：拜登勝選行情看漲，美元或觸2018年低位。

●【中國經濟】10強中國消費電子企業榜出爐，華為居首。

●【全球攬炒】

-美國爆大企業破產潮，有46家資產逾78億元。

-南韓本月首10天出口按年降28.8%。

-摩通戴蒙料恢復疫情前工作狀態仍有很長路要走。

●【港深競爭】中信證券指新政策利好深圳房地產市場。

●【大行報告】瑞銀長遠看好美股，籲投資者留意四大範疇。

●【旅業蕭條】

-料全球航空客運量年挫60% 飛機製造商狂蝕逾300億...

-美航空協會：料主要企業不會倒閉，盡力保留員工。

●日產汽車9月在華新車銷量按年增5.1%。

●全球經貿戰：傳歐盟擬推管制名單，限制科技巨頭市場影響力。

●人行降遠期外匯風險準備金率至零，人民幣中間價飆670點子。

●市場監管總局責令瑞幸咖啡停止違法行為，罰款200萬人幣。

●打造沙特最大銀行！國家商業銀行1,154億元吞併沙美。

●滙豐及中銀完成HONIA及SOFR為基準離岸人幣交叉貨幣掉期交易。

●競爭激烈！港人於投行職位佔比降至30%，內地人佔六成。

●渣打正就部分分行櫃員機及網上銀行未能交易進行調查。

●新股專輯：傳房企陽光城擬分拆物管業務來港上市。

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