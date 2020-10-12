調查：香港復甦速度明顯落後其他大灣區城市

渣打與香港貿發局公布第3季大灣區營商景氣指數(GBAI)，以指數50點為樂觀及悲觀態度的分界線，區內經營現狀指數由次季的37上升至第3季的42.4，反映緊縮壓力有所緩解，惟仍趨悲觀；香港經營現狀指數為29.6，預期指數為38，兩者均大幅低過其他區內城市。

渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆表示，指數細分項目反映大灣區復甦的範圍愈來愈廣泛，第3季對復甦較為悲觀的零售商，預計在第4季信心會開始趕上製造商。大灣區內地非核心城市子指數與深圳及廣州同樣表現出色，但香港的復甦速度仍明顯滯後。

劉健恆指，儘管只有23%的受訪者計劃增加對人民幣的使用，仍有42%的受訪者預計，未來一年人民幣國際化的總體步伐將會加快，相信與近期中國加大相關政策推動力度的迹象相呼應，他認為貿易結算貨幣的轉變有望引領該趨勢。

是次調查訪問不少於1,000家來自粵港澳大灣區11個城市、從事製造及貿易業、零售及批發業、金融服務業、專業服務業和創新科技業的企業，以反映各行業的營商信心。

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