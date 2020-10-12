新界洋房連環蝕讓　天巒10年帳蝕近380萬元

新界洋房連錄蝕讓個案。利嘉閣林偉明透露，上水天巒加倫大道單號屋，實用面積約1,587方呎，三房連三套房間隔，叫價2,000萬元，日前終以1,820萬元獲承接，減價180萬元或約9%，呎價約11,468元。

據悉，原業主在2010年10月，以約2,199.9萬元買入上述單位，持貨至今約10年，帳面蝕讓約379.9萬元或17%。

此外，資料顯示，同區歌賦嶺銀杏徑單號屋，以1,700萬元登記售出，原業主2012年以2,420.8萬元購入，8年帳面貶值720.8萬元，洋房按揭貸款高達5,000萬元。據了解，上址實用面積1,798方呎，成交呎價9,455元。但是次成交有機會為內部轉讓。

事實上，歌賦嶺近日已連錄兩宗買賣呎價低於1萬元成交，均為帳蝕個案，而近日同區公屋天平邨已補價自由市場登記成交個案，呎價亦僅約9,000餘元。

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