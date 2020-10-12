舖王放售金巴利道80號全幢商廈　估值逾3.88億

「舖王」鄧成波家積極放售物業。仲量聯行表示，公司獲委任為獨家銷售代理，公開招標出售尖沙咀金巴利道80號全幢商廈，市場估計市值逾3.88億港元。據悉，業主早前意向售價曾達4.8億元，現已因應市況回調叫價。

該物業坐落於核心地段，將以現狀及連現有租約出售，截標日期為2020年11月12日正午12時。物業現為一幢14層高商業大廈，現有建築面積約19,923方呎，城市規劃為商業用途，地積比率最高為12倍，可建銀座式商廈及酒店，即重建後最高可建樓面面積約23,000方呎。

該公司資本市場部董事潘靜儀表示，物業適合酒店、服務式住宅或商廈投資者購入作長線投資。同時更可進行公司股權交易，以節省印花稅。而區內對上一次成交是去年11月售出的金馬倫道37號，成交價4.48億元，呎價接近19,000元。不同之處是本物業現時寫字樓部分以酒店形式營運，買家可考慮翻新整幢大廈作服務式住宅、共享居住或共享工作空間，預計租金收入可以大幅增加一倍以上。資料顯示，鄧成波於2018年以3.3億元購入上址。

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