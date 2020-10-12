高盛：拜登執政將利好油價

外國媒體報道，大行高盛認為，民主黨勝出美國大選會成為油價的利好因素，重申了其對2021年原油和天然氣前景的樂觀看法。

該行表示，即使在刺激措施的預期上升和美元偏軟的情況下，最近油價仍表現波動，這表明拜登當選和民主黨大勝實際上可能證明是油價上漲的催化劑，因為如果民主黨候選人拜登執政，美國原油和天然氣生產的逆風將進一步上升，監管前景有可能提高頁岩生產的成本，並使可開採頁岩資源減少。

對於拜登的氣候優先政策取態，該行認為，若他上台可再生能源的部署速度將比預期的更快，這將需要新的基礎設施，這與可能的大規模初始財政刺激綑綁，將導致未來幾年石油需求的增加。

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