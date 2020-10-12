恒生投資推首隻ETF互掛產品　不受A股外資持股限制

恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示，該產品優先供機構投資者認購，每手交易數量為100個基金單位，而交易費用亦相對較低。

李氏指，ETF互掛產品可以直接投資在深交所最具規模的ETF，如上述產品主ETF嘉實滬深300資產管理規模為260億港元，較香港上市的滬深300ETF總規模高出30億港元。

她又稱，該產品不會受到A股外資持股限制所影響，由於單一上市A股須遵守30%境外投資者的持股限制，有機會令主要經滬深股通及RQII投資A股市場的香港ETF不能買入該指數的成分股，令基金表現偏離指數表現。

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