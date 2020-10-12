【產經直播】港股回勇展升浪？

港股在周一(12日)愈升愈有，在新經濟股和內銀股帶領下，最多升583點，一口氣收復50天線、100天線，最終收24,649點，升530點，成交增至逾1,400億元，在成交配合下，大市再展升浪？

深圳經濟特區建立40周年慶祝大會將於14日(周三)上午在深圳舉行。國家領導人將出席並發表講話，憧憬有利好深圳政策出台，相關概念股炒上，股民可以趁勢炒一轉？

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