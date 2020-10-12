【產經直播】港股回勇展升浪？
2020年10月12日 16:47
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港股在周一(12日)愈升愈有，在新經濟股和內銀股帶領下，最多升583點，一口氣收復50天線、100天線，最終收24,649點，升530點，成交增至逾1,400億元，在成交配合下，大市再展升浪？
深圳經濟特區建立40周年慶祝大會將於14日(周三)上午在深圳舉行。國家領導人將出席並發表講話，憧憬有利好深圳政策出台，相關概念股炒上，股民可以趁勢炒一轉？
小米(01810)又有搞作，宣布推出UWB技術(Ultra Wide Band)，帶動股價在周一(12日)愈升愈有，收市升逾8%，收市報22.7元。技術對小米長遠發展有咩影響？現價追入股份值博率高唔高？
藍籌股藥明生物(02269)再破頂！藥明生物與生物科技企業德琪醫藥宣布合作，就研發腫瘤新藥簽署戰略合作備忘錄。藥明生物股價抽高，並收復上周五(9日)陰燭，股價破頂再上望邊個位？
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