【各界促撤辣】美聯布少明：政府應盡快撤辣解樓市困境

經濟陷入困境，地產業界呼籲政府撤辣，為樓市注入活水解困。美聯住宅部行政總裁布少明表示，當局應盡快撤辣救市，目前不少市民面對經濟困難「等錢使」，希望放售持有物業套現周轉，但卻受辣招稅等阻礙，即使成功賣樓亦可能要付出「重稅」作代價，未能解決本身問題及需要。

他指出，現有按揭成數限制等已不合時宜，應放寬樓價一千萬元以上樓按，解決目前換樓鏈斷裂問題。同時，未來數年利息料持續低企，當局實在不必透過壓力測試去阻礙買家入市。

他又稱，一手新盤持續搶去市場焦點及購買力，二手樓市不斷捱打，若政府再不撤辣，樓市只會一直不健康發展，只有撤辣才可為二手市場注入動力，否則將會陷入困境，二手市場會繼續畸形萎縮。

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