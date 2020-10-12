五眼聯盟要求科技公司「開後門」　讓執法機構監督通訊

外國媒體報道，由美國、英國、澳洲、加拿大和紐西蘭組成的「五眼聯盟」表示，通訊軟件的「點對點」加密，使到監督成為不可能，呼籲科技公司「將公共安全嵌入系統設計內」，「以易讀且可使用的格式」讓執法單位得以進入。

該聯盟聲明點名通訊軟件Signal、Telegram、Facebook旗下Messenger和WhatsApp，認為這類加密應用程式成長對公共安全構成重大挑戰，又指各國政府和國際機構間認為必須採取行動的共識與日俱增。

分析指這是迄今對程式設計者發出最強烈的呼聲，要求加密通訊程式含有可進入的「後門」。

提倡網路隱私權的電子邊疆基金會表示，歐盟近日流出的文件顯示，歐盟計劃「接下來幾年內」要在歐洲議會提出反加密法，強制應用程式安裝後門。該基金會表示，這會是一種「激烈的侵入性手段」。

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