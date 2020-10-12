【全球攬炒】世界缺乏優秀領導人　民眾更信商家

外國傳媒報道，美國知名獨立經濟智庫米爾肯研究院與哈里斯民調公司聯合發布調查指出，疫情大流行凸顯全球領袖應對這場危機的能力不夠，相信商家、企業能帶領經濟走出困境的人，較相信政府的人多得多。

報告指出，全球超過70%公民表示，他們正處於國家歷史上的最低點，將近2/3受訪者說，他們的領袖與現實脫節，或並未真正關心他們的遭遇。

調查在今年2月至10月進行，共有來自27個國家的2.9萬多人參與。

報告指出，在疫情期間，全球61%的人同意，企業在「確保我的國家繼續運作」方面發揮的作用比政府更大。在所有接受調查的國家中，企業都被視為比政府更可靠、更值得信賴。

在9月份調查的12個國家中，只有中國、馬來西亞和印度的受訪者全力支持他們的領袖採取抗疫措施。美國受訪者每3人，不到1人強力支持政府的應對措施。

調查負責人總結時說：「或許比病毒更糟糕的是，世界舞台上真正具備領導力的領袖寥寥無幾。」

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299