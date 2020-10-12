外籍遊客暴瀉99%！惟這個日本城市仍奪全球最有魅力城市

日本媒體報道，美國著名旅遊雜誌Condé Nast Traveler公布，讀者今年4至6月票選美國以外全球最有魅力的都市，結果由日本京都奪冠，今年也是該城市首次獲選第一名。日本京都去年排第二，落後於東京。惟東京今年排名跌至第六。

該雜誌將京都評為，一座能近距離感受10世紀所建寺廟及藝妓和舞妓的古都，也在持續蛻變。日本酒和當地蒸餾廠生產琴酒相當受歡迎，並有約100間米芝蓮星級餐廳。

然而，京都今年因疫情導致外籍遊客暴跌。今年7月居住在京都主要酒店的外國人僅579人，與去年同月相比顯著減少99.8%。

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