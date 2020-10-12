新債王岡拉克警告：美股未來18個月將面臨大崩盤　原因係…

有「新債王」之稱的雙線資本創辦人岡拉克(Jeffrey Gundlach)警告，在未來18個月內，美股將面臨大幅下挫！他認為，投資者都想逃避這次崩盤，相信下一次大崩盤發生時，美股將是表現最差的市場，而這很大程度與美元弱勢有關，投資者須時刻做好準備。

對於分別以投資股票、長年期債券短期債券，以及黃金各四分一比例組成的「永久投資組合」，外媒引述岡拉克指對於投資黃金的四分一比重，並不瘋狂；同樣地，他也不認為持有四分一比例現金有多瘋狂。他重申，這投資組合不錯，因潛在尾部風險存在，此舉可分散投資，投資者須要有這種槓鈴式資產配置(barbelled asset allocation)的概念。

雖然不少評論指美國經濟將現V形復甦，但岡拉克卻認為未來美國經濟前景黯淡，更認為投資者並不完全了解在未來幾個月將會有多少企業倒閉，且這種情況會持續加速。

他表示，下一個非常罕見的股市危機，將在未來幾年出現，投資者要有股市探底的準備，他對自己目前沒有處於即將到臨如過山車般的下跌風險敞口感到慶幸，強調股市交易需要耐心等待機會，如今他一心只想着如何降低風險。

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