暫未加大救市力度！港逆周期緩衝資本比率維持1%

金融管理專員公布，香港適用的逆周期緩衝資本(CCyB)比率維持不變，仍為1%。

金融管理專員余偉文表示，香港經濟環境仍處於極度不明朗的狀況，因此現階段適宜將CCyB比率維持不變，並繼續觀察有關情況。

金融管理專員在定出CCyB比率時，已考慮多項定量指標及定性資訊，包括「緩衝資本參考指引」。根據2020年第2季數據計算的最新緩衝資本參考指引，CCyB比率應為2.5%。

根據所有可得數據作出的預測顯示，在取得2020年第3季所有相關數據後，緩衝資本參考指引很大可能反映CCyB比率會低於此水平。緩衝資本參考指引在目前情況下將較為波動。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299