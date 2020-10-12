全球經貿戰：傳中國已暫停從澳洲採購煤炭

外國傳媒報道，據了解中國政府命令的消息人士透露，中國已暫停採購澳洲煤炭，隨着兩國政治關係的惡化，中國政府繼續嚴格控制煤炭的進口。

消息人士表示，中國的發電站和鋼鐵廠已接到口頭命令，立即停止使用澳洲煤炭。一位消息人士稱，港口也已被告知不要卸載澳洲的煤炭。無法立即就此與國家海關總署取得聯繫。

這標誌着中國與最大的大宗商品供應國澳洲之間，緊張關係進一步升級，兩國的摩擦已經影響了澳洲的農產品出口。禁令將於何時結束及其對已在執行的長期合約的影響暫不明確。

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