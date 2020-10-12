阿里旗下天貓國際十一期間成交額增長79%

出外旅遊受新冠肺炎疫情而受到限制，消費者改買進品貨。其中，「4小時飛行圈」(即從中國出發的飛行時長不多於4小時的旅遊目的地)的商品成為消費者熱捧類別，日本、泰國、南韓及馬來西亞等國家是增長最顯著的熱門商品來源地。日本的護膚品與面膜、南韓的美容儀、泰國的乳膠枕，以及馬來西亞的燕窩，都成為購物車的「常客」。數據顯示，日本、南韓及泰國進口產品在天貓國際平台的銷售分別按年增長107%、98%和69%。

天貓國際總經理劉一曼說，十一假期的消費方式在數碼時代已改變，為旅遊消費「減負」成為新潮流」。截至今年6月底，天貓國際已獲得超過2.5萬個來自84個國家和地區的海外品牌入駐，覆蓋超過5,100個產品類目，讓消費者毋須出境都能透過天貓國際買到全球進口貨品。

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