新冠肺炎：日本4項產業面臨債務危機

新冠肺炎疫情嚴重衝擊日本經濟，多個產業陷入經濟困境。外媒報道，日本時事通信社的智庫報告顯示，若此情況持續至明年，住宿業、餐飲業、娛樂業中的中小企業將面臨債務危機。

報告顯示，若疫情到2021年持續衝擊經濟，餐飲、住宿、包括電影院和KTV等的娛樂業，以及含美髮沙龍在內的生活服務業，這些產業中的許多中小企業恐面臨債務危機。市場估計，這些產業中約有100萬家為中小型企業。

報告又指出，如果疫情持續到2021年秋季，住宿、餐飲和娛樂業中的中小型企業將需要20多年的時間償還債務；如果疫情持續到2022年春季，生活服務業也將深陷同樣的情況。

若然情況持續，住宿、餐飲、娛樂及生活服務業四項產業面臨的危機，可能蔓延至其他產業及大型企業。野村綜合研究所戰略管理室長梅屋真一郎呼籲，政府應支持經濟活動及促進產業結構整合。

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