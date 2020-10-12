改進拍賣理論　美2學者獲諾貝爾經濟學獎

今屆諾貝爾經濟學獎周一(12日)公布得主，由美國經濟學者米爾格羅姆(Paul R. Milgrom)及威爾遜(Robert B. Wilson)奪得，表彰他們改進拍賣理論和研發新拍賣形式。

諾貝爾官網指出，兩位學者用自己的見解設計了新的拍賣方式，從而使得一些用傳統方式難以售出的商品和服務，比如無線射頻得以賣出，「他們的發現使世界各地的賣家、買家和納稅人受益。」

據報，威爾遜發展了具有共同價值物品拍賣的理論，該理論認為共同價值在拍賣前是不確定的，但最終對每個人都是一樣的。他也解釋了為甚麼理性的競標者往往把出價定得低於他們自己對共同價值的最佳估計，因為他們擔心贏家的詛咒——即出價過高而失敗。

米爾格羅姆提出了一個更普遍的拍賣理論，認為不僅允許拍賣共同價值，也允許拍賣私有價值，因為不同的競標者之間也存在差異。他分析了許多著名的拍賣形式中的投標策略，證明了當競標者在投標過程中對彼此的估價了解得更多時，一種拍賣形式會給賣家帶來更高的預期收入。

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