新股專輯：第一服務錄10.29億孖展認購 滄港鐵路未足額
2020年10月12日 18:46
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周一(12日)有兩隻新股正在招股，綜合4間券商數據，孖展認購表現個別發展。
中國房地產發展商當代置業(01107)同系物業管理公司第一服務(02107)錄得10.29億元孖展認購，相當於香港公開發售集資6,150萬港元，超購15.74倍。其中，輝立証券借出10億元；耀才及信誠分別借出460萬及10萬元；大華繼顯則借出2,500萬元。
第一服務周四(15日)截止招股，發行2.5億股新股，集資最多6.15億元。每股招股價介乎1.86至2.46元，每手2,500股，入場費6,211.97元，預期10月22日掛牌。海通國際為獨家保薦人。
河北省鐵路營運商滄港鐵路(02169)僅錄得1,980萬元孖展認購，認購未足額。該公司周四「截飛」，每股招股價每股0.85至1.1元，發售2.5億股，集資最多2.75億元。一手4,000股，入場費4,444.34元，預期10月23日掛牌。創陞融資為獨家保薦人。
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