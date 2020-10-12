新股專輯：第一服務錄10.29億孖展認購　滄港鐵路未足額

周一(12日)有兩隻新股正在招股，綜合4間券商數據，孖展認購表現個別發展。

第一服務周四(15日)截止招股，發行2.5億股新股，集資最多6.15億元。每股招股價介乎1.86至2.46元，每手2,500股，入場費6,211.97元，預期10月22日掛牌。海通國際為獨家保薦人。

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