董事會認為，該盈利增長主要是由於集團於主要客戶的份額持續提升，得益於過往一直堅持積極的市場拓展策略，並不斷拓寬市場領域，成功導入新的手機及其他智能產品全球領導廠商。

集團各項業務保持健康發展，尤其是玻璃陶瓷及新型智能產品出貨量增長迅猛，推動業務規模持續擴大。受益於集團整體運營效率的提高，以及產品結構的優化，盈利能力得到進一步提升。同時，醫療防護產品也為本集團的銷售收入及盈利的增長提供正面貢獻。

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